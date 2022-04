Toen ondernemer Siebrand Dijkstra kortgeleden een aantal Oekraïense vluchtelingen onder zijn hoede nam, werd hem eens te meer duidelijk hoe belangrijk communicatie is. Zo kwam hij op het idee voor Pryv.it, een vertaaldienst die ervoor moet zorgen dat Nederlanders gemakkelijk met Oekraïners kunnen praten.

De webapp werkt als een tolk. Je spreekt bijvoorbeeld een Nederlandse zin in, die vervolgens wordt vertaald en in het Oekraïens wordt uitgesproken. Andersom werkt het ook.

Dijkstra stond eerder aan de wieg van AppMachine (een programma om gemakkelijk apps te ontwikkelen) en Magister (schoolsoftware voor lesmateriaal en administratie). Volgens hem is Pryv.it een stuk gebruiksvriendelijker dan andere vertaaldiensten. Ook ondersteunen de alternatieven niet altijd Nederlands en Oekraïens, zeker niet als de talen ook hardop uitgesproken moeten worden.

Pryv.it werkt via een webapp die door AppMachine is ontwikkeld. Als je op de site bent, kun je meteen een gesprek starten. Degene die spreekt, houdt het microfoontje op het scherm ingedrukt, waarna de spraak wordt omgezet in tekst. Vervolgens wordt die tekst in de andere taal vertaald en uitgesproken, waarna de ander kan antwoorden.

Er kunnen tot vijftien personen aan een gesprek deelnemen. Daarvoor scannen de deelnemers een QR-code en komen ze meteen in een vertaling van het gesprek terecht. Naast Nederlands en Oekraïens wordt ook Engels ondersteund.

Op simpele manier gesprekken voeren

De webapp komt voor Dijkstra zelf ook als geroepen. "Ik kwam erachter dat communicatie in de basis wel lukt, maar een gesprek voeren wordt lastig", zegt hij. "Het gaat vaak niet verder dan een paar woorden. Dus ik zocht een oplossing, iets waarmee je ook gewoon kon chitchatten. Hoe was je dag? Wat heb je gedaan?"

Van de al bestaande vertaaldiensten was Dijkstra niet gecharmeerd. "Google Translate is wel goed om teksten letterlijk te vertalen, maar niet om een gesprek te voeren. Andere apps zijn gewoon niet praktisch of zijn omslachtig in het gebruik."

Pryv.it maakt gebruik van vertaaldiensten van Microsoft. Dat bedrijf heeft ook een "niet lullig" bedrag beschikbaar gesteld om de dienst van de grond te krijgen. Want de spraakdienst is belangeloos gemaakt, maar kost volgens Dijkstra wel veel geld om in te lucht te houden. "We hopen dat (lokale) overheden een bijdrage kunnen leveren om het initiatief zo lang als nodig is gratis in stand te houden. Wij gaan er geen geld aan verdienen."