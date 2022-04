Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om hun adres in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) af te schermen. Hun privacy wordt zo beter gewaarborgd, zegt de organisatie op haar website. Wat verandert er precies?

1. Wat is het Handelsregister?

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties die deelnemen aan de economie in Nederland. Het is een openbaar register waarin je bijvoorbeeld bedrijven kunt opzoeken of bedrijfsinformatie kunt opvragen.

Het register is bedoeld om erachter te komen met wie je zakendoet. Het idee is dat alle gegevens in het Handelsregister kloppen en dat mensen gegevens kunnen opvragen om bijvoorbeeld te kunnen bepalen of een bedrijf betrouwbaar is.

2. Waarom zijn er zorgen over privacy en veiligheid?

Zakelijke adressen en woonadressen van ondernemers waren jarenlang openbaar. Begin dit jaar heeft de KVK wijzigingen doorgevoerd, waardoor alleen nog de zakelijke adressen online te vinden zijn. Maar daarmee is niet alles opgelost, omdat veel zzp'ers hun kantoor aan huis hebben. Het zakelijke adres is dan hetzelfde als het woonadres.

De woonadressen zijn vrij simpel te achterhalen via het Handelsregister. Daardoor kunnen de privacy en de veiligheid van ondernemers in het geding komen. Zo kun je bijvoorbeeld demonstranten aan de deur krijgen of thuis worden bedreigd.

3. Wat verandert de KVK nu precies?

De KVK heeft de mogelijkheden voor het afschermen van adressen opnieuw verruimd. De organisatie schermt adressen in het register nu op verzoek af wanneer ondernemers worden bedreigd of wanneer zij zich bedreigd voelen.

Vroeger kon je zo'n verzoek wel indienen, maar werd dat alleen ingewilligd in uitzonderlijke situaties. Een ondernemer moest voorheen via een proces-verbaal aantonen dat hij of zij werd bedreigd.

"Dat hoeft niet meer", zegt een woordvoerder van de KVK. "Je kunt nu een verzoek indienen en dan schermen we het adres direct af. Daarna kijken we met de ondernemer naar een langetermijnoplossing."

4. Is deze aanpassing voldoende?

Daar zijn de meningen over verdeeld. Hoewel de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blij is met de aanpassingen, zou zij deze graag nog een stap verder zien gaan. "Als gegevens worden afgeschermd ná een bedreiging, ben je te laat", zei AP-woordvoerder Quinten Snijders eerder tegen NU.nl.

De toezichthouder zegt geen noodzaak te zien in het openbaar maken van gegevens in de registers. "Wij adviseren de overheid om het om te draaien. Zet de gegevens standaard achter een slot en laat er alleen mensen bij die daar een goede reden voor hebben, zoals advocaten of deurwaarders."

Dat gegevens standaard afgeschermd gaan worden, ligt echter niet in de lijn der verwachting. "Dat lost het probleem niet op", zei woordvoerder Femmy Barends van het ministerie van Economische Zaken, waar de KVK onder valt. "Woonadressen zijn ook op andere manieren te vinden, doordat je naam op allerlei adressenlijsten staat."