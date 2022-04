Facebook-moederbedrijf Meta test een manier waarop gebruikers van virtualrealityplatform Horizon Worlds digitale spullen kunnen verkopen aan anderen. Bij elke aankoop via Horizon Worlds moet 25 procent van het bedrag aan Meta worden afgedragen, schrijft The Verge.

Horizon World is een sociaal platform voor VR-headsets, waarmee mensen in een virtuele omgeving kunnen gamen. Een aantal gebruikers kan als onderdeel van een test virtuele spullen verkopen, zoals juwelen of kleding die in de wereld gedragen kunnen worden.

Meta zegt om te beginnen "een handvol makers" de mogelijkheid te geven om spullen te verkopen. Het bedrijf wil een economie opzetten waarin mensen aankopen doen bij mensen die van hun virtuele verkopen kunnen leven. Het is niet bekend wanneer iedereen spullen kan gaan aanbieden.

Verkopers moeten wel aan de regels van Meta voldoen. Mochten er spullen verkocht worden die de richtlijnen schenden, dan kunnen gebruikers ze rapporteren. Als blijkt dat verkopers inderdaad de fout in zijn gegaan, kunnen ze uit het programma worden gehaald.

Volgens The Verge vraagt Meta 25 procent commissie bij aankopen die via Horizon worden gedaan. Het bedrijf noemt dat een eerlijke prijs. Meta was eerder van mening dat Apple met 30 procent te veel commissie vraagt voor aankopen in de App Store. "Wij vinden dit een scherp tarief in de markt en zijn van mening dat een platform een aandeel verdient", zegt een topman van Meta.

In februari werd bekend dat Meta's VR-platform 300.000 maandelijkse gebruikers heeft. Het gaat dan wel om gebruikers van Horizon Worlds en Horizon Venues, een aparte app voor het bijwonen van live-evenementen. Gebruikers van Horizon Workrooms, een app voor werken op afstand, zijn niet bij de cijfers opgeteld.