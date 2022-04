Vivo's eerste vouwtelefoon lijkt op de Samsung Galaxy Z Fold (hij vouwt open als een boek) en heeft aan de binnenkant een scherm dat kan worden uitgevouwen tot een formaat van 8 inch. Hij kan ook in dichtgeklapte toestand worden gebruikt; daarvoor heeft hij aan de buitenkant een scherm van 6,5 inch. Achter beide schermen is een vingerafdrukscanner geplaatst, schrijft Android Authority.

De Vivo X Fold verschijnt voorlopig alleen in China. De versie met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag kost daar omgerekend 1.300 euro. Er is ook een variant met 512 GB opslag voor omgerekend 1.445 euro.

Achter op het toestel zijn vier cameralenzen geplaatst. Het gaat om een standaardcamera (50 megapixel), een groothoeklens (48 megapixel), een 2x-zoomlens (12 megapixel) en een 5x-zoomlens (8 megapixel). Aan de binnenkant en aan de voorkant zijn nog twee selfiecamera's aanwezig (16 megapixel).

Verder krijgt de telefoon een nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor en een 4.600 mAh-accu. De schermen ondersteunen een ververssnelheid van 120 beelden per seconde, waarmee bewegende beeld soepel ogen. Veel nieuwe Android-telefoons in het topsegment ondersteunen tegenwoordig schermen met 120 Hz.

Of Vivo ook van plan is om zijn vouwtelefoon in Nederland uit te brengen, is onbekend. Smartphonemerken als Samsung en Huawei verkopen hun opvouwbare toestellen hier al wel.