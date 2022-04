Netflix krijgt een nieuwe knop waarmee gebruikers meer nadruk kunnen leggen op hun film- en serievoorkeuren. Naast een enkele duim omhoog kunnen mensen een titel voortaan ook een dubbele duim omhoog geven. De nieuwe knop staat gebruikers toe om aan te geven dat ze ergens écht van houden, schrijft Netflix in een aankondiging.

De dubbele duim komt naast de al bestaande icoontjes van een duim omhoog en een duim omlaag. Volgens Netflix is de extra knop een toevoeging die door veel gebruikers werd aangevraagd.

Door als gebruiker aan te geven welke titels de moeite waard waren, kan Netflix betere suggesties voor andere films en series doen.

Daarvoor gebruikte Netflix tot 2017 een sterrensysteem, waarmee mensen een beoordeling van één tot vijf sterren konden geven. Daarna stapte Netflix over op een duim omhoog of omlaag, omdat zo duidelijk onderscheid gemaakt kon worden tussen leuke en niet-leuke titels.

"We hebben de afgelopen tijd wel geleerd dat dit soort gevoelens verder kunnen gaan dan een simpele 'vind ik leuk' of 'vind ik niet leuk'", schrijft Netflix. "Daarom komen we met een manier waarmee je kunt aangeven dat je ergens echt van houdt."

De extra knop wordt vanaf nu toegevoegd aan de Netflix-apps - niet alleen op telefoons en tablets, maar ook op de web- en tv-versies van de videodienst.