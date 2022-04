Epic Games heeft tijdens een investeringsronde 2 miljard dollar (ruim 1,8 miljard dollar) opgehaald, meldt het bedrijf maandag op zijn website. De gameontwikkelaar gaat met dat geld een metaverse voor kinderen bouwen.

Het geld is afkomstig van Sony, dat eerder in Epic Games heeft geïnvesteerd, en KIRKBI. Dat is een investeringsgroep die wordt beheerd door de familie Kirk Kristiansen, die The LEGO Group heeft opgericht. Beide partijen investeren 1 miljard dollar.

Epic Games, bekend van onder meer de populaire game Fortnite, en The LEGO Group kondigden vorige week aan te werken aan een "kindvriendelijke ruimte in het metaverse". Dat is een term die wordt gebruikt voor een reeks virtuele werelden waarin gebruikers met elkaar kunnen communiceren, spelen of werken.

Hoe metaverse voor kinderen van Epic Games en The LEGO Group eruit gaat zien, is nog onduidelijk. De bedrijven hebben tot dusver geen details gegeven over hoe deze virtuele wereld zal worden vormgegeven.

Epic Games en The LEGO Group zeggen bij het ontwerp rekening te houden met het welzijn en de veiligheid van kinderen. Ook hebben de bedrijven gezegd de privacy van kinderen te zullen waarborgen.