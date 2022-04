De Verenigde Staten hebben er hun zinnen op gezet om in 2025 of 2026 terug te keren naar de maan. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft daarvoor het Artemis-programma in het leven geroepen. Zo ziet dat project er de komende jaren uit.

Artemis is de opvolger van het befaamde Apollo-programma in de jaren zestig en zeventig. Met Apollo 11 werden in 1969 voor het eerst mensen op de maan gezet. De laatste keer dat er mensen op de maan waren, was in 1972. Dat is inmiddels vijftig jaar geleden.

NASA heeft het nieuwe programma niet voor niks Artemis genoemd. In de Griekse mythologie is zij de tweelingzus van Apollo en de godin van de maan.

De nieuwe missie naar de maan wordt door verschillende ruimtevaartorganisaties gezien als springplank naar Mars. Toch is het niet zomaar een tussenstop. Uiteindelijk moet er een permanente maanbasis komen waar mensen en robots onderzoek kunnen doen.

De astronauten die straks op de maan zullen landen, komen op de zuidpool terecht. Daar kan veel onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld naar sporen van waterijs.

Deze astronauten komen in aanmerking voor Artemis. Bron: NASA. Deze astronauten komen in aanmerking voor Artemis. Bron: NASA. Foto: NASA

Artemis 1

Dit jaar start het maanprogramma met de missie Artemis I. Dat wordt een onbemande testvlucht en de eerste vlucht van NASA's Space Launch System (SLS)-raket. De bijna 100 meter hoge SLS is de grootste en krachtigste raket van NASA tot nu toe.

Als alles meezit, vindt de laatste test dinsdag plaats. In mei of juni moet de raket een Orion-capsule rond de maan vliegen. Daar doet hij ongeveer vier weken over.

Artemis 2

In 2024 vindt dan de volgende missie plaats. Met Artemis 2 worden er mensen in de Orion-capsule gezet. Zij vliegen ook een rondje om de maan, maar zullen nog niet landen.

Aan boord zullen waarschijnlijk vier astronauten zijn die verder de ruimte in gaan dan mensen ooit eerder zijn geweest. Daarna keren ze terug naar de aarde en landen ze met drie parachutes in de oceaan.

Artemis 3

In 2025 of 2026 moeten de eerste mensen in ruim een halve eeuw weer op de maan landen. Welke astronauten dat zijn, is nog niet bekend. NASA heeft al wel gezegd dat in het team van vier sowieso een vrouw en een persoon van kleur zullen zitten. Twee primeurs.

Overigens zullen niet alle vier de astronauten ook voet zetten op de maan. Die eer blijft slechts aan twee van de vier astronauten toebedeeld. Zij zullen vier wandelingen maken en grondonderzoek doen. De andere twee blijven aan boord van de maanlander: het Human Landing System. Na een maand keren de vier astronauten weer terug op aarde.