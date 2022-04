De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos zegt alle internationale afspraken te zullen blijven nakomen, zelfs als de samenwerking met NASA over het ruimtestation ISS wordt opgezegd.

Rusland wil mogelijk de samenwerking met de ruimtevaartorganisatie stopzetten naar aanleiding van de westerse sancties. Dat zou in 2024 moeten gebeuren, maar formeel is er nog geen besluit genomen.

Zelfs als de samenwerking met NASA wordt stopgezet, kan Rusland zich niet ineens terugtrekken uit het internationale ruimtestation (ISS), heeft Roscosmos-hoofd Dmitry Rogozin tegen het Russische persbureau RIA Novosti gezegd.

Het land is volgens hem onder meer verantwoordelijk voor de levering van de brandstof, het handhaven van de baan waarin het ISS 'vliegt' en het voorkomen van botsingen met ruimtepuin.

"De IIS is een constructie van 500 ton en het hangt grotendeels van ons af, of dat gevaarte niet plotseling op Parijs of Londen terechtkomt," zegt Rogozin.