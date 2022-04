De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA voert later dit jaar een test uit bij het bedrijf SpinLaunch in New Mexico. SpinLaunch ontwikkelt een systeem waarmee raketten vanuit een grote centrifuge naar de ruimte worden geslingerd.

NASA tekende een contract met SpinLaunch voor een testvlucht die later in 2022 moet plaatsvinden. Dan wordt een lading de lucht in geslingerd en daarna weer opgehaald.

SpinLaunch maakt gebruik van een 91 meter hoge vacuümkamer. Daarin zit een arm die met een snelheid van achtduizend kilometer per uur kan draaien, voordat hij zijn vracht loslaat en via een verticale buis naar de ruimte schiet.

Afgelopen oktober rondde SpinLaunch zijn eerste geslaagde testvlucht af. Daarbij werd 20 procent van de maximale kracht benut, maar toch bereikte de testlading een hoogte van enkele kilometers.

Door raketten de lucht in te slingeren, moeten lanceringen een stuk efficiënter verlopen. Bij normale raketlanceringen wordt namelijk veel brandstof verbruikt om de zwaartekracht te overwinnen. Raketten die met SpinLaunch worden gelanceerd, hebben minder brandstof nodig. Er is nog wel wat nodig, als extra zetje om bijvoorbeeld satellieten in een baan rond de aarde te brengen.

SpinLaunch is niet van plan om op deze manier astronauten naar de ruimte te brengen. De raketten die de lucht in worden geslingerd zijn relatief klein en geschikt voor lichte ladingen, zoals kleine satellieten.

De komende tijd voert het bedrijf voornamelijk testvluchten uit. In 2025 moet voor het eerst een testvlucht worden gemaakt die in een baan rond de aarde terechtkomt.