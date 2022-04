Verschillende topambtenaren van de Europese Commissie zijn vorig jaar het doelwit geworden van Israëlische spionagesoftware. Dat blijkt uit onderzoek van Reuters. Onder hen was de Belgische Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders.

Naast Reynders zouden ook ten minste vier andere werknemers van de Europese Commissie zijn getroffen. De Commissie werd op de zaak gewezen nadat Apple in november duizenden iPhone-bezitters waarschuwde voor mogelijke besmettingen van spionagesoftware.

De bekendste Israëlische spionagesoftware is Pegasus, gemaakt door het bedrijf NSO Group. Dat bedrijf ontkent betrokken te zijn. Mogelijk betreft het een concurrent van het bedrijf.

Het is niet bekend wie er achter de aanval zat, of de installatie van de spionagesoftware is gelukt en zo ja, wat de hackers mogelijk hebben ingezien.

Het Europees Parlement onderzoekt het gebruik van spionagesoftware in de Europese Unie. D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld wil deze zaak opnemen in dat onderzoek.

"Naast activisten, oppositieleden en journalisten zijn nu ook Europese instellingen doelwit van groepen die sterke spionagesoftware tot hun beschikking hebben", zegt ze. "In de eerste plaats moeten we weten wie hier achter zit. Dat is allesbepalend voor vragen over de mate waarin dit de integriteit van de hele EU raakt. Alle EU-instellingen moeten aan het werk om dit tot de bodem uit te zoeken."