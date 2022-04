YouTube heeft afgelopen weekend het kanaal Duma TV geblokkeerd. Dat kanaal hoort bij de Doema, het Lagerhuis van het Russische parlement. Duma TV overtrad de regels van de videodienst, schrijft Reuters.

Op het kanaal werden video's van het parlement gedeeld. Welke regels er precies zijn overtreden, is niet duidelijk. Een woordvoerder van YouTube zegt "passende maatregelen" te nemen als de regels worden geschonden. "Onze teams houden de situatie nauwlettend in de gaten voor eventuele wijzigingen."

YouTube zegt ook te moeten voldoen aan sancties die door het westen zijn opgelegd aan Rusland, vanwege de invasie van Oekraïne.

Maria Zakharova, woordvoerder van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, schreef op Telegram dat YouTube hiermee "zijn eigen graf" heeft gegraven. Ze dringt erop aan dat Russische content wordt opgeslagen en naar Russische platforms overgezet.

Rusland heeft vooralsnog niet de toegang tot Google en YouTube geblokkeerd. De kans bestaat dat dat later alsnog gebeurt. Dat deed het land eerder met Facebook en Instagram.

De Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor zegt bij Google te hebben aangeklopt om de toegang tot het Duma tv-kanaal zo snel mogelijk te herstellen. "Het Amerikaanse techbedrijf houdt vast aan een anti-Russisch standpunt in de informatieoorlog die het Westen tegen ons land heeft ontketend", meldt de toezichthouder.

Vyacheslav Voldoen, de voorzitter van de Doema, zegt dat de blokkade van YouTube extra bewijs is van de schending van de rechten en vrijheden van Russen. "De VS wil een monopolie krijgen op het verspreiden van informatie", zegt hij. "Dat kunnen we niet laten gebeuren."