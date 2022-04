Tesla-directeur Elon Musk zal niet toetreden tot de raad van bestuur van Twitter. De miljardair zag er afgelopen weekend van af, schrijft Twitter-directeur Parag Agrawal maandagochtend in een verklaring. Musk mocht toetreden tot de raad, omdat hij begin deze maand een belang van ruim 9 procent in het sociale netwerk nam.

Musk is na zijn aankoop van 73.486.938 aandelen de grootste aandeelhouder van Twitter. De Tesla-topman is zelf fervent twitteraar en klaagde de afgelopen tijd veel over het beleid van het netwerk.

Toen bekend werd dat Musk een plek in de raad van bestuur zou krijgen, beloofde hij "significante verbeteringen" bij Twitter. Maar zijn toetreding is dus afgeketst. "Elon zou op 9 april tot het bestuur toetreden, maar hij deelde diezelfde ochtend mee dat hij dat toch niet zou doen", schrijft Agrawal. "Ik denk dat dit het beste is."

Musk had na een backgroundcheck en een formele aanvaarding kunnen toetreden, schrijft Agrawal. Hoewel Musk niet in de raad terechtkomt, zal Twitter wel openstaan voor de ideeën van de miljardair. "We hechten altijd waarde aan de inbreng van onze aandeelhouders, of ze nu in het bestuur zitten of niet. Elon is onze grootste aandeelhouder en we zullen blijven openstaan voor zijn inbreng."

Musk deelde dagenlang ideeën voor Twitter

Sinds bekend werd dat Musk veel aandelen in Twitter had gekocht, besloot hij zijn ideeën voor het netwerk te delen met zijn volgers. Zo vroeg Musk of mensen een knop wilden om verstuurde tweets aan te passen. Ook zei hij dat iedereen die betaalt voor abonnementsdienst Twitter Blue een vinkje moet krijgen.

Overigens had Musk zelfs met een plek in het bestuur geen beslissingen bij Twitter kunnen nemen. De raad geeft advies en feedback, maar de dagelijkse gang van zaken ligt bij het management en werknemers van Twitter.

Musk heeft maandagochtend geen tekst en uitleg gegeven. Wel stuurde hij een tweet met een emoji die een hand voor zijn mond houdt.