Als je telefoon niet meer goed oplaadt, kan dat komen doordat de oplaadpoort van je toestel vol met vuil zit. Met deze tips maak je hem weer schoon.

Als je oplader niet werkt, hoeft dat niet meteen te betekenen dat je smartphone kapot is. Je oplaadpoort kan ook vol zitten met vuil, vooral als je hem altijd in een stoffige broekzak of een tas vol kruimels meeneemt.

Dit soort poorten worden steeds kleiner op moderne telefoons, waardoor de troep zich al snel opstapelt. De kabel kan dan niet diep genoeg in de poort komen. Er wordt geen contact gemaakt en het opladen mislukt.

Voorzichtig

Je denkt misschien dat je geen tips nodig hebt om dit zelf schoon te maken, maar het is goed om vooral voorzichtig te werk te gaan. De oplaadpoort werkt namelijk met allerlei kleine onderdelen, die makkelijk kunnen buigen of breken als je te hardhandig bent.

De eerste tip is dan ook om vooral niets van metaal te gebruiken om in de poort te pulken. Met een paperclip of naald kun je voor flinke schade in je telefoon zorgen. Pak een houten of plastic tandenstoker, het liefst zo dun mogelijk. Omdat we alleen vuil gaan verwijderen, zijn zaken als schoonmaakalcohol niet nodig. Daarmee zou je het risico kunnen lopen dat je de aansluiting beschadigt.

Duw je tandenstoker zachtjes in de oplaadpoort en schraap de troep voorzichtig naar buiten. Je ziet nu hopelijk de pluisjes en stofdeeltjes naar buiten komen.

Je kunt er ook voor kiezen om wat plakband om de stoker te wikkelen, met de plakkende kant naar buiten. Zo kun je de hardnekkigste stukken vuil eruit hengelen. Het plakband moet dan wel goed strak om de stoker zitten, zodat het er niet per ongeluk af valt.

Wil je nog veiliger te werk gaan, wikkel dan eerst wat watten om je stoker. Dit doe je door je tandenstoker over een wattenschijfje te rollen. Bij het schrapen moet je de stoker dan wel zachtjes naar boven drukken, tegen de oplaadpoort aan, zodat het watje er niet af valt.

Niet blazen

Met een zaklamp of andere lichtbron kijk je in de poort om te zien of je alles schoon hebt gekregen. Zie je nog wat vuil, dan is de verleiding groot om er even in te blazen, maar dat valt niet aan te raden. Je kan dan per ongeluk wat speeksel of andere viezigheid in de poort blazen.

De beste oplossing is om een blikje perslucht aan te schaffen. Die zijn al voor een paar euro te koop, en je weet zeker dat je niets stukmaakt door in je telefoon te porren. Zet het tuitje in je poort en laat hem een paar keer goed blazen. Houd het blik wel recht, anders kan er wat vocht meekomen.

Lukt het opladen met een frisse oplaadpoort nog steeds niet, dan is er waarschijnlijk toch iets anders aan de hand. Je kunt je telefoon dan het beste naar een reparatiepunt brengen. Maar dan hoef je je daar in ieder geval niet meer te schamen voor je smerige telefoon.