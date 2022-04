Je gegevens van verschillende overheidsinstanties inzien en Twitter gebruiken zonder tweets te hoeven lezen. Dit zijn de apps van de week.

MijnGegevens

Met de nieuwe MijnGegevens-app van de Rijksoverheid is het mogelijk om alle informatie terug te vinden die de overheid over je heeft opgeslagen.

In de app vind je onder andere je burgerservicenummer en inkomensgegevens, maar ook je diploma's en de kadastrale gegevens van je huis. In de app is ook te zien welke voertuigen op jouw naam staan geregistreerd, wanneer de volgende apk-keuring moet plaatsvinden en wanneer je rijbewijs afloopt.

Als je toestemming geeft, kan de app belangrijke data in je agenda plaatsen, zoals wanneer je paspoort afloopt en je dus een nieuw exemplaar moet aanvragen. Daarvoor druk je op de knop 'Opslaan in agenda'.

Klopt er iets niet aan je gegevens, dan vertelt de app waar je moet aankloppen om daar wat aan te doen. Aanpassingen aanbrengen kan namelijk niet binnen de app zelf.

Download MijnGegevens voor Android of iOS (gratis).

Yellowbrick

De parkeerapp Yellowbrick is helemaal vernieuwd. Naast het nieuwe logo en het frisse ontwerp zijn voornamelijk de nieuwe functies interessant.

Nieuw zijn de parkeerherinneringen. Via een pushbericht, e-mail of sms kun je een melding krijgen als je parkeertijd bijna afloopt. Je stelt via de instellingen van de app zelf in hoelang van tevoren je een waarschuwing wil krijgen. Een melding via pushbericht of e-mail is gratis, maar voor sms'jes moet je extra betalen.

Daarnaast maakt de app nu duidelijk wat de parkeertijden en tarieven in verschillende zones zijn. Dat kun je ook bekijken voordat je naar de locatie gaat, zodat je op de goedkoopste plek kunt gaan staan.

Ook hoef je met deze update niet meer in te loggen op de website van Yellowbrick om je gegevens aan te passen, want dat kan vanaf nu gewoon binnen de app zelf.

Download Yellowbrick voor Android of iOS (gratis)

Away

Voor iedereen die wel Twitter wil gebruiken, maar eigenlijk geen tweets wil lezen, is er nu Away.

Met deze app kun je nog wel privéberichten lezen. Je kunt ook zien wat er met je eigen tweets gebeurt, bijvoorbeeld hoeveel likes, retweets en reacties je krijgt. Ook zie je hoeveel volgers je hebt, maar dit getal wordt afgerond zodat je niet ziet of je zo nu en dan een volger verliest.

Wat Away niet heeft, is een tijdlijn. Je hoeft jezelf dus niet meer druk te maken over of deze tijdlijn chronologisch is of door een algoritme wordt bepaald. Wil je een tweet plaatsen of reageren op een privébericht? Dan moet je een andere Twitter-app gebruiken.

Away is gratis, maar om meerdere accounts toe te voegen, moet je de Pro-versie als eenmalige in-appaankoop aanschaffen voor 3,99 euro.

Download Away voor iOS (gratis).