Op zoek naar een monitor die je haarscherp beeld geeft? Dan ben je bij deze monitors met een 4K-resolutie aan het juiste adres. Maar de kwaliteit van een scherm wordt niet alleen door de resolutie bepaald: de helderheid, kleurkwaliteit en aansluitmogelijkheden zijn ook belangrijk. Dit zijn de beste 4K-monitors die je op dit moment kunt kopen.

Een nieuw scherm kopen is niet altijd makkelijk. Of het beeld er 'goed' uitziet, wordt namelijk door veel verschillende factoren bepaald.

Ten eerste is er de resolutie, oftewel de hoeveelheid pixels die het scherm tegelijkertijd kan laten zien. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper het beeld. Maar daar eindigt het verhaal niet. De refresh rate, oftewel de snelheid waarmee het scherm al zijn pixels kan verversen, bepaalt hoe vloeiend het beeld is. En het type paneel dat het scherm gebruikt, heeft invloed heeft op onder meer de kwaliteit van de kleurweergave. Ook belangrijk op het gebied van kleur is of het display HDR ondersteunt, waarmee je een scherp verbeterd contrast en kleurbereik krijgt.

De geteste schermen hebben allemaal een 4K-resolutie, de hoogste resolutie die op dit moment gangbaar is. Maar zoals hierboven beschreven, is het niet alleen de resolutie die de kwaliteit van een scherm bepaalt.

BestGetest nam in samenwerking met Tweakers vijftien modellen onder de loep. Ze werden vergeleken op helderheid, kleuren, de kwaliteit van de standaard instellingen, de response- en frequentietijden en de energieconsumptie.

De beste: LG 27UP850-W

Als er één woord is dat de LG 27UP850 samenvat, dan is het 'veelzijdig'. Het scherm ondersteunt HDR en kan hardwarematig gekalibreerd worden. Dat is ook nodig, want de standaardinstellingen laten niet goed zien wat deze monitor daadwerkelijk kan. Deze 4K-monitor komt alleen tot zijn recht wanneer je zelf het een en ander instelt. Het IPS-paneel kan zeer helder worden afgesteld, al kun je het gelukkig ook dimmen voor gebruik in een donkere ruimte.

Een groot voordeel is de USB-C-dockingfunctionaliteit. Met één kabelverbinding krijg je niet alleen beeld, maar kun je ook de ingebouwde USB-hub gebruiken en wordt je laptop opgeladen. Dat maakt dit scherm ideaal voor kantoorwerkzaamheden en zelfs beeldbewerking.

Voor gamen is de LG 27UP850 minder geschikt. Hoewel het scherm FreeSync ondersteunt, waardoor videokaarten de verversingssnelheid kunnen beheren en de game vloeiend getoond wordt, is het beeld op een gespecialiseerde gamingmonitor een heel stuk vloeiender. Toch is dit een ideale 27-inch-4K-monitor voor een vrij lage prijs.

De beste prijs-kwaliteitverhouding: LG 27UL550

Een 27 inchscherm met 4K-display voor weinig meer dan 300 euro? Dat is een fantastische deal. Hoewel de LG 27UL550 FreeSync ondersteunt, is hij net als de LG27UP850 vooral geschikt voor kantoorwerkzaamheden en beeldbewerking.

Ook hier vinden we een IPS-paneel met goede beeldkwaliteit. Voordeel is dat de kleurafstelling van de sRGB-kleurruimte nauwkeurig genoeg is om ervoor te zorgen dat er geen oververzadiging optreedt. Wat wel jammer is, is dat het contrast aan de lage kant is. Ook de snelheid is niet om over naar huis te schrijven. Dit is echter te verwachten bij een scherm uit deze prijsklasse.

Wat minder begrijpelijk is, is waarom deze monitor HDR heeft. Dat komt namelijk niet echt tot uiting in combinatie met de andere eigenschappen van deze monitor. Je kunt dit veilig uit laten staan.