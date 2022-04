De Nederlandse politie is een proef gestart met een automatische drone, meldt de politie vrijdag. De drone kan zelfstandig naar een incident vliegen en vervolgens de beelden doorsturen. Zo kan de politie beter inschatten hoeveel inzet er nodig is.

Ook kan de veiligheid voor burgers en politieagenten worden vergroot en zou de drone kunnen zorgen voor een grotere pakkans. "Hoe eerder een politiemedewerker zicht heeft op de situatie van bijvoorbeeld een overval, hoe groter de kans op het aanhouden van de verdachten", stelt de politie.

Het oefenen met de drone gebeurt bij de politie-eenheid Oost-Nederland. De eerste testfase begint op een afgesloten terrein op de Twente Safety Campus in Enschede. Daar wordt de drone gebruikt bij gesimuleerde incidenten. Daarna wordt de drone in de regio's Twente en IJsselland in de praktijk getest.

Wanneer die tweede testfase begint, is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van de ontwikkeling van wet- en regelgeving en of het voldoende zeker is dat het gebruik van de drone veilig is.

"Als de drone in het publieke domein wordt ingezet, worden de geldende privacyregels voor het maken van beelden in acht genomen", aldus de politie.