Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vrijdagmiddag Axiom Mission 1 gelanceerd. Dit is de eerste privémissie die mensen naar het International Space Station (ISS) brengt. Alle vier de inzittenden zijn particulieren die een vlucht hebben geboekt bij het bedrijf Axiom Space.

De lancering vond rond 17.15 uur (Nederlandse tijd) plaats op het Kennedy Space Center in Florida. Met een Falcon 9-raket en een Crew Dragon-capsule vertrokken de toeristen naar het ISS. Daar zullen ze na een reis van ongeveer twintig uur aankomen en vervolgens acht dagen blijven.

Aan boord zijn de Canadese investeerder Mark Pathy, de Amerikaanse vastgoedinvesteerder Larry Connor en de Israëlische Eytan Stibbe. Hij is voormalig piloot van de Israëlische luchtmacht en zijn ouders woonden tot 1953 in Nederland.

De reis naar het ISS is niet goedkoop. Naar verluidt kost de retourtrip naar het ruimtestation zo'n 55 miljoen dollar per persoon. Aanvankelijk zou acteur Tom Cruise ook mee vliegen naar het ISS, om daar een film op te nemen. Die plannen zijn echter uitgesteld.

De vlucht wordt geleid door de Michael López-Alegría, een voormalig NASA-astronaut die vier keer eerder in de ruimte is geweest. Hij is nu de vicepresident van Axiom Space.

Axiom heeft grote plannen voor ruimtetoerisme. Het bedrijf werkt aan zijn eerste commerciële ruimtestation, de Axiom Station. De eerste module moet op zijn vroegst in 2024 aan het ISS worden vastgemaakt. Daar wil Axiom het station testen, voordat het bedrijf een volledig op zichzelf staand station de ruimte in brengt.

De toeristen van Axiom Space hebben honderden uren training gehad. Aan boord van het ISS zullen ze niet (alleen) luieren, er staan 25 wetenschappelijke experimenten op het programma. Over tien dagen moeten ze weer terugkeren op aarde.