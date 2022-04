Twitter werkt aan Unmentioning, een functie waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze niet meer in bepaalde gesprekken genoemd willen worden. Vooralsnog gaat het om een kleinschalige test.

"We experimenteren met Unmentioning", schrijft Twitter zelf. "Dat is een manier om jezelf uit gesprekken te halen en daarmee meer rust te krijgen. De functie is nu voor sommige gebruikers beschikbaar via de webversie van Twitter."

Als gebruikers in een gesprek worden betrokken, krijgen ze daar steeds een melding van. Dat komt doordat hun accountnaam dan wordt genoemd. Dit heet 'mentionen'. In de webversie van Twitter kunnen mensen als onderdeel van de test op een antwoord in het gesprek klikken en er via de drie puntjes bij het bericht voor kiezen om het gesprek te verlaten. Door een gesprek te verlaten, wordt de gebruikersnaam niet meer getagd en krijgt de gebruiker geen meldingen meer.

Het is niet bekend hoeveel mensen op dit moment van de test gebruik kunnen maken. Ook is onduidelijk of en wanneer Twitter de functie uitbrengt voor alle gebruikers.