Mensen die na een vergadering via Google Meet vergeten om het programma te sluiten, worden voortaan gewaarschuwd. Als de gebruiker na zeven minuten nog steeds alleen zit, wordt de persoon er automatisch uitgezet. Dat maakt Google bekend in een updatebericht over zijn chatprogramma.

Google schrijft dat de enige overgebleven persoon in een Meet-ruimte na vijf minuten een waarschuwing krijgt te zien. Daarin wordt gevraagd of de persoon in de vergadering wil blijven. Als er binnen twee minuten geen antwoord komt, wordt de persoon vanzelf uit de vergadering gezet.

"We hopen dat deze functie situaties voorkomt waarin per ongeluk audio of video wordt gedeeld", schrijft Google in zijn blogbericht.

De update wordt vanaf 11 april uitgebracht. Het gaat om een gefaseerde uitrol, waardoor het tot een paar weken kan duren voordat iedereen er gebruik van kan maken. De functie is eerst beschikbaar voor desktop, iPad en iPhone. Android-telefoons volgen op een later moment.