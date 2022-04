Een hackersgroep met Belarussische banden heeft geprobeerd nogmaals tientallen Facebook-accounts van Oekraïense militairen over te nemen, meldt Meta donderdag in een beveiligingsrapport.

Meta meldde eind februari al dat meerdere prominente Oekraïners op Facebook het doelwit waren van een groep hackers die accounts overnam en desinformatie verspreidde.

De groep achter de aanvallen werd destijds Ghostwriter genoemd. De hackers versturen e-mails met een link om inloggegevens te stelen. Vervolgens nemen ze het mailaccount over om socialemedia-accounts binnen te dringen en codes voor tweestapsverificatie te onderscheppen.

Inmiddels wordt de naam Ghostwriter gelinkt aan het hackerscollectief UNC1151. Volgens onderzoekers heeft de groep banden met de Belarussische overheid. Sinds de laatste update in februari hebben de hackers opnieuw geprobeerd tientallen accounts over te nemen, staat in het rapport.

Volgens Meta is dat alleen in enkele gevallen gelukt. Wanneer ze toegang tot de accounts hadden, deelden de hackers video's op de accounts van de militairen. Daarin werd bijvoorbeeld het Oekraïense leger opgeroepen om zich over te geven.

Meta heeft eerder gezegd meer factcheckers in te zetten en media die door de staat worden gecontroleerd te labelen. Ook zijn advertenties van Russische staatsmedia niet langer welkom. Rusland heeft op zijn beurt vanwege de maatregelen Facebook geblokkeerd.