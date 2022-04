Elon Musk, de directeur van ruimtevaartbedrijf SpaceX en eigenaar van Tesla, is nu ook de grootste aandeelhouder van Twitter. Het bedrijf geeft hem een plek in het bestuur. Hoe is dit zo gekomen en welke koers vaart Twitter nu?

Een snelle blik op het Twitter-profiel van Elon Musk leert dat de miljardair zijn account sinds 2009 gebruikt. Ruim 80,8 miljoen mensen volgen Musk inmiddels.

Musk is een fervent Twitter-gebruiker. Zijn berichten gaan alle kanten op. De ene keer is het een grappig bedoeld plaatje of reageert hij gevat op een volger, de andere keer gaat het over de opening van een nieuwe Tesla-fabriek of de lancering van een SpaceX-raket.

Het gebeurt meer dan eens dat Musk de controverse opzoekt. Vorig jaar vroeg hij aan zijn volgers of hij 10 procent van zijn aandelen in Tesla moest verkopen. Nadat de uitkomst van de peiling uitkwam op 'ja', verkocht hij voor 5 miljard dollar aan aandelen.

Musks tweets drijven waarde van bedrijven en cryptogeld op

Dat Musks getwitter invloed heeft, is inmiddels wel duidelijk. Een tweet van Elon Musk kan ervoor zorgen dat cryptovaluta in een keer meer waard wordt. In 2018 kwam Musk in de problemen vanwege zijn tweetgedrag. Hij schreef dat hij overwoog om Tesla van de beurs te halen. Dat gebeurde niet, maar de berichten zorgden er wel voor dat aandelen van Tesla flink meer waard werden.

De tweets leidden tot een onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC, waarmee Musk in 2019 schikte. De uitkomst was dat hij geen tweets meer mocht versturen over de financiële zaken van Tesla, zonder toestemming van de juridische afdeling.

Musk kocht sinds eind januari bijna elke dag aandelen in Twitter. Dat kostte hem dagelijks tienduizenden dollars. Inmiddels bezit hij 9,2 procent van de aandelen (73,486,938 stuks, om precies te zijn). Dat maakt hem niet alleen de grootste aandeelhouder (Musk heeft er meer dan Twitter-oprichter en oud-directeur Jack Dorsey), maar het leverde hem ook een plaats in het bestuur op.

'Significante verbeteringen' op komst

Recent schrijft Musk vaak over de vrijheid van meningsuiting op sociale media. Een maand geleden zei Musk er nog serieus over na te denken om een eigen sociaal netwerk op te zetten, omdat hij vond dat Twitter te veel bepaalt wat er wel en niet mag worden gezegd.

Het is niet duidelijk of Musk meer vrijheid wil afdwingen met zijn gekochte aandelen. De miljardair heeft weinig over zijn bedoelingen losgelaten. In een tweet schrijft hij er naar uit te zien om Twitter in de komende maanden "significant" te verbeteren.

De huidige directeur van Twitter, Parag Agrawal, lijkt in elk geval blij te zijn met de bemoeienis van Musk. "Nadat we de afgelopen weken gesprekken met Elon voerden, werd duidelijk dat hij van grote waarde kan zijn voor het bestuur", schreef hij na de aanstelling van Musk. "Hij is gepassioneerd en zeer kritisch op de dienst en dat is precies wat we nodig hebben."

'Willen jullie een edit-knop?'

Agrawal reageerde ook op een peiling van Musk, waarin hij zijn volgers vroeg of ze een knop willen om verzonden tweets aan te passen. "De consequenties van deze peiling zijn belangrijk", schreef Agrawal in een retweet. "Maak een weloverwogen keuze."

Musk lijkt daarmee zelfs invloed uit te oefenen in een van de grootste hangijzers voor Twitter. Al jaren vragen mensen om zo'n knop, hoewel dat de manier waarop Twitter werkt flink kan veranderen. Dorsey wilde er nooit aan beginnen, omdat mensen dan de betekenis van hun woorden drastisch kunnen aanpassen nadat ze gedeeld zijn.

Overigens neemt Musk in principe geen beslissingen bij Twitter. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat het bestuur advies en feedback kan geven, maar dat de dagelijkse gang van zaken en beslissingen worden genomen door het management en werknemers van Twitter.