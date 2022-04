Een verkiezingsapp van de Russische oppositieleider Alexei Navalny is weer beschikbaar in de App Store van Rusland, schrijft The Washington Post. Apple haalde de app vorig jaar in september nog uit de winkel, net voor de parlementsverkiezingen in Rusland.

De app van Navalny werd in Rusland ook uit de Google Play Store gehaald. De redenen daarvoor bleven vaag, al schreef The Washington Post dat het Kremlin had gedreigd met strafrechtelijke vervolging van medewerkers van Google en Apple, als de app niet verwijderd zou worden.

De 'Smart Voting'-app was gemaakt door de Russische oppositie, die onder leiding staat van Alexei Navalny. De app moest mensen helpen om tactisch te stemmen tegen Verenigd Rusland, de partij van Vladimir Poetin.

Volgens The Washington Post heeft Google de app kort na de parlementsverkiezingen afgelopen september teruggeplaatst. Apple en Google hebben niet bekendgemaakt wat hun beweegredenen precies zijn geweest.

Navalny werd vorig jaar naar een strafkamp gestuurd, nadat hij terugkeerde naar Rusland vanuit Duitsland, waar hij werd behandeld vanwege een vergiftiging met de stof novichok. De VS en de EU beschuldigen Rusland van de vergiftiging.

Door de behandeling in Duitsland vonden de Russische autoriteiten dat Navalny de bepalingen had geschonden van een eerdere voorwaardelijke straf. De oppositieleider zit momenteel een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar uit voor fraude.