Pinterest gaat harder optreden tegen de verspreiding van misinformatie over het klimaat. Het sociale netwerk maakt in een blogbericht bekend met nieuw beleid valse en misleidende beweringen over klimaatverandering te weren.

Het gaat volgens Pinterest specifiek over berichten waarin het bestaan of de impact van klimaatverandering wordt ontkend. Hetzelfde geldt voor het ontkennen van de menselijke invloed op het klimaat en het in twijfel trekken van wetenschappelijk bewijs.

Onjuiste of misleidende berichten over klimaatoplossingen die worden tegengesproken door gerenommeerde wetenschappers zijn evenmin welkom. Daarnaast mogen berichten waarin wetenschappelijke data verkeerd worden geïnterpreteerd niet meer worden geplaatst.

Ook advertenties op Pinterest moeten aan de nieuwe regels voldoen. Zo worden reclames die samenzweringstheorieën of misinformatie over klimaatverandering bevatten geweerd. Pinterest zegt met deskundigen te hebben samengewerkt om tot het nieuwe beleid te komen.