De website van Gazprom Neft is woensdag uit de lucht na een vermoedelijke aanval door hackers, uit protest tegen de oorlog in Oekraïne. Gazprom Neft is de olietak van het Russische staatsgasconcern Gazprom. Op de site was kort een boodschap te zien die werd toegeschreven aan Gazprom-topman Alexey Miller, een naaste bondgenoot van president Vladimir Poetin.

In de tekst stond dat Miller kritiek leverde op het besluit van Rusland om tienduizenden militairen naar buurland Oekraïne te sturen. Daar zijn duizenden soldaten en burgers gedood.

Het is onwaarschijnlijk dat die tekst inderdaad afkomstig is van de Gazprom-topman. Miller drong er vorige maand bij de 500.000 werknemers van het oliebedrijf juist nog op aan om zich achter de acties van Poetin te scharen.

In een reactie op het offline halen van de site stelde Gazprom Neft dat "de informatie die op de ochtend van 6 april op de site is gepubliceerd, niet waar is en niet kan worden beschouwd als een officiële verklaring van vertegenwoordigers of aandeelhouders van het bedrijf". Ook een woordvoerder van Gazprom deed de verklaring op de website af als onzin.

Het zou niet de eerste aanval van hackers op een website van een Russisch staatsbedrijf zijn sinds de oorlog in Oekraïne. De website van het staatspersbureau TASS werd in februari al gehackt om een bericht te tonen waarin Moskou ertoe werd opgeroepen te stoppen met wat het een "speciale operatie" in Oekraïne noemt.