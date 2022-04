Twitter gaat de komende maanden een functie testen waarmee tweets na publicatie kunnen worden aangepast. Het is de meest aangevraagde mogelijkheid ooit door gebruikers, zegt het hoofd van consumentenproducten Jay Sullivan.

Op 1 april had Twitter naar buiten gebracht een redigeerknop te lanceren, maar veel mensen dachten toen dat het om een grap ging. Gebruikers vragen al jaren om het toevoegen van deze functie, maar het sociale medium wilde daar tot dusver nooit in meegaan.

Twitter zegt nu dat het sinds vorig jaar bezig is met het ontwikkelen van de mogelijkheid. De komende maanden wordt de functie getest onder Twitter Blue-leden. Dat is een abonnement waar gebruikers tegen betaling toegang krijgen tot premium functies. Het bedrijf zegt te gaan kijken "wat werkt, wat niet werkt en wat mogelijk is".

Miljardair Elon Musk plaatste dinsdag al een poll op Twitter met de vraag of mensen iets zien in een optie om tweets na publicatie te redigeren. Maandag werd bekend dat de Tesla-topman zich heeft ingekocht in Twitter.

Twitter-CEO Parag Agrawal reageerde op de tweet van Musk met een eigen bericht, waarin hij waarschuwde dat de consequenties van de poll "belangrijk" zouden zijn. "Stem zorgvuldig", voegde hij toe.