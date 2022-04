Acht woningcorporaties die eind vorige maand slachtoffer werden van een cyberaanval, gaan geen losgeld betalen aan de criminele hackers. De woningcorporaties schrijven dinsdag in een gezamenlijke verklaring dat er contact met de criminelen is geweest, maar dat ze niet ingaan op hun eisen.

De acht woningcorporaties zijn klant bij The Sourcing Company, een ICT-bedrijf in Woerden. Via het computersysteem van dat bedrijf konden de hackers bij persoonsgegevens van huurders komen.

De websites van de woningcorporaties lagen door de hack tijdelijk plat. Of en hoeveel gegevens van de corporaties zijn buitgemaakt, is onbekend. Wel hebben de woningcorporaties nu extra beveiligingsmaatregelen genomen.

BN DeStem meldt dat de hackers een bedrag van 15 miljoen euro hebben geëist als losgeld. Een deel van de gehackte informatie is maandag al op het darkweb geplaatst door de Russische Conti-groep, aldus de krant. De politie doet momenteel onderzoek naar de datadiefstal en kan dit niet bevestigen.