De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor eist dat Wikipedia "onjuiste informatie" over de situatie in Oekraïne aanpast. Doet Wikipedia dat niet, dan is de toezichthouder van plan een boete op te leggen.

Roskomnadzor schrijft dinsdag dat Wikipedia informatie publiceert die niet klopt. Het gaat om informatie over de oorlog in Oekraïne, waar Rusland zelf naar verwijst als "een speciale operatie". Ook zouden acties van het Russische leger niet op een juiste manier zijn beschreven.

Volgens de Russische wet moet de eigenaar van een website onwettige informatie verwijderen als de toezichthouder daar opdracht toe geeft. Gebeurt dat niet, dan kan een boete tot 4 miljoen roebel (bijna 43.000 euro) worden opgelegd.

Het is overigens niet de eerste keer dat Roskomnadzor dreigt om actie te ondernemen tegen Wikipedia. Vorige maand dreigde de Russische toezichthouder al om de Russischtalige pagina over de invasie van Oekraïne te blokkeren, omdat er "valse berichten" op zouden staan.

"Zoals altijd is Wikipedia tijdens deze crisis een belangrijke bron van betrouwbare feitelijke informatie", liet moederbedrijf Wikimedia destijds in een verklaring weten. "Wij gaan niet mee in pogingen om censuur te plegen en leden te intimideren. We staan achter onze missie om kennis te delen met de wereld."