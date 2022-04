Bij politiedatabase Camera in Beeld zijn in Nederland inmiddels 299.103 camera's geregistreerd, blijkt uit cijfers die door NU.nl bij de politie zijn opgevraagd. De politie maakt van de database gebruik om te zien waar in Nederland camerabewaking is. Bij misdrijven kan de politie vervolgens via het systeem beelden opvragen.

De camera's hangen op ruim 58.000 locaties in Nederland. Sinds vorig jaar mei, de laatste keer dat de politie de cijfers over Camera in Beeld vrijgaf, zijn er ruim 20.000 camera's aan de database toegevoegd.

Eigenaren van beveiligingscamera's kunnen hun apparaat registreren bij de politie. De politie kan vervolgens direct zien waar in de buurt van een misdrijf camera's hangen, zonder daarvoor eerst buurtonderzoek te doen. De politie kan niet live meekijken via het systeem.

De meeste camera's in het systeem zijn van bedrijven. Dat zijn er inmiddels 49.000, 4.000 meer dan vorig jaar. Particulieren meldden meer camera's aan. Met 49.000 camera's werden er sinds vorig jaar mei ruim 5.000 beveiligingscamera's toegevoegd.

In de database zijn ook nog eens 19.543 publieke camera's opgenomen. Dat zijn camera's van overheden, die op openbare plekken hangen.