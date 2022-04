Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) heeft vorig jaar ruim 400.000 meldingen gekregen van online seksueel misbruik van minderjarigen, meldt de organisatie in haar jaarverslag.

Nederlandse internetgebruikers kunnen bij het Meldpunt Kinderporno, dat onder het EOKM valt, anoniem afbeeldingen en video's melden waarvan ze vermoeden dat het om online seksueel misbruik van kinderen gaat.

In totaal kwamen vorig jaar 413.262 meldingen binnen. Daarvan waren er 236.743 afkomstig uit Nederland en 176.519 uit het buitenland. Het meeste gemelde materiaal (bijna 50 procent) werd gevonden in cloudomgevingen.

Volgens het EKOM is het aantal meldingen vorig jaar gestegen ten opzichte van 2020. Toen ging het in totaal nog om 307.021 meldingen. In 2021 werden meer meldingen gedaan die afkomstig waren uit Nederland, waardoor het totale aantal meldingen behoorlijk omhoog is gegaan.

Meldpunten wereldwijd zijn aangesloten bij INHOPE, een netwerk waarmee snel melding kan worden gedaan bij het land waar kinderporno wordt gehost. Vervolgens kan het nationale meldpunt actie ondernemen om het materiaal te laten verwijderen.

Ook krijgt het EOKM meldingen binnen via webformulieren, de politie en samenwerkingen met externe partijen.