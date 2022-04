De Duitse politie heeft een populaire marktplaats op het darkweb (een verborgen deel van het internet) opgerold. Op het forum Hydra Market waren ongeveer zeventien miljoen gebruikers en negentienduizend verkopers actief. Het gaat mogelijk om de grootste marktplaats op het darkweb ter wereld.

De servers van Hydra Market zijn in beslag genomen en het forum is gesloten. Daarnaast zijn 543 bitcoins in beslag genomen. Dat virtuele geld is in totaal 23,1 miljoen euro waard. Wie de beheerders van het platform zijn, is nog niet bekend.

Hydra Market bestond sinds 2015 en de site was in het Russisch. Verkopers handelden vooral in drugs, gestolen gegevens en vervalste documenten. Alleen al in 2020 zou er volgens de autoriteiten voor meer dan 1,2 miljard euro via het netwerk zijn verhandeld.

In de afgelopen jaren zijn vaker zulke ondergrondse marktplaatsen opgerold. Vorig jaar haalde Duitsland nog een ander populair netwerk uit de lucht. Het ging toen om het forum DarkMarket, waar zo'n 500.00 gebruikers en 2.400 verkopers op actief waren.

De autoriteiten beschouwden DarkMarket destijds als "vermoedelijk de grootste marktplaats op het darkweb ter wereld".