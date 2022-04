Het gezamenlijke kunstproject Place op online forum Reddit is dinsdagochtend geëindigd. In de laatste uren konden mensen alleen nog pixels wit kleuren, waardoor alle afbeeldingen verdwenen en het canvas helemaal wit werd.

Het was de tweede keer dat Reddit het kunstexperiment faciliteerde. In 2017 kwam de originele r/Place online. Die werd bedacht door Josh Wardle, die inmiddels bekender is van zijn online woordspelletje Wordle.

Op Place kunnen Reddit-gebruikers elke vijf minuten één pixel inkleuren. Zo ontstaan er uiteindelijk afbeeldingen die samen een groot kunstwerk vormen.

Het project stond vijf dagen lang online. Reddit begon met een canvas van een miljoen pixels, maar breidde dat aantal later uit naar vier miljoen.

Vanuit Nederland hadden duizenden fanatieke Reddit-gebruikers zich verenigd in een server van het chatprogramma Discord. Samen probeerden zij een zo groot mogelijk deel van het canvas te vullen met afbeeldingen die raakten aan de Nederlandse cultuur.

Windmolens en De Nachtwacht

Zo waren er twee stroken met Nederlandse vlaggen te zien. Ook werkten de gebruikers samen aan pixelversies van twee kunstwerken van Nederlandse schilders, waaronder De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Ook andere typisch Nederlandse plaatjes waren te zien, zoals windmolens, grachtenpanden en het logo van NU.nl.

Nederlandse gebruikers waren van plan om in de nacht van maandag op dinsdag op te blijven om zoveel mogelijk van de werken te beschermen, voordat het experiment dinsdagochtend eindigde, maar rond 1.00 uur maakte Reddit alleen nog witte pixels beschikbaar. Daardoor werd het kunstwerk helemaal 'overgeschilderd' tot er een leeg canvas overbleef.