De grote storing waar de Nationale Spoorwegen (NS) zondag mee kampte, is mede ontstaan door een falend back-upsysteem. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de storing deed het planningsysteem van de treinvervoerder het niet. De NS had daardoor geen overzicht meer over waar treinen en personeel zich bevonden, vertelde een woordvoerder maandag aan NU.nl.

Normaal gesproken kan de NS bij dit soort situaties terugvallen op een back-upsysteem. Waarom dat zondag niet lukte, zal volgens de staatssecretaris "grondig worden onderzocht."

De NS vond het niet verantwoord om zondag zonder het systeem verder te werken. "We konden de veiligheid van reizigers niet meer garanderen", aldus een woordvoerder eerder. Volgens vakbonden had dit wel gekund, al is niet helemaal duidelijk op welke manier.

Door de storing reden zondag vanaf 12.00 uur geen NS-treinen meer. Na verloop van tijd waren de problemen opgelost. Omdat veel treinen en personeel echter nog op de verkeerde plekken stonden, kon het treinverkeer pas weer maandagochtend worden hervat.

"Gelet op de langdurige en landelijke impact van deze storing en gelet op de mate waarin een beroep is gedaan op de zelfredzaamheid van de reiziger, acht ik deze prestaties van NS in dezen onder de maat", schrijft Heijnen in de brief.