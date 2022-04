Zo'n tienduizend Nederlanders werken samen aan het tijdelijke online kunstexperiment r/Place van Reddit om zoveel mogelijk van de Nederlandse cultuur vast te leggen. Sinds maandag staat er een reproductie van Rembrandts De Nachtwacht op het virtuele doek. Er is veel organisatie en diplomatie nodig om ervoor te zorgen dat het werk niet wordt overgeschilderd, zegt de 23-jarige student Billy Laarakkers tegen NU.nl. Hij is een van de mensen die het project in goede banen leidt.

Het online forum Reddit besloot dit jaar zijn kunstexperiment r/Place terug te brengen. De eerste versie van Place vond in 2017 plaats. Destijds werkten ruim een miljoen gebruikers aan een 'canvas' van 1.000 bij 1.000 pixels. Mensen kunnen per vijf minuten één pixel inkleuren en zo ontstaan langzaam maar zeker plaatjes en teksten.

Deze tweede versie is groter. Op de nieuwe r/Place zijn er vier miljoen pixels die gevuld kunnen worden. Boven- en onderin zijn brede stroken geclaimd door duizenden Nederlanders.

Zij werken samen om de Nederlandse cultuur in het kunstwerk te vereeuwigen. Place duurt namelijk vijf dagen. Dinsdag sluit Reddit het project en is het kunstwerk definitief.

Bijna tienduizend Nederlanders werken eraan mee

Vanuit Nederland werd meteen een Discord-server opgezet toen bekend werd dat Reddit Place zou terugbrengen. "Inmiddels werken er bijna tienduizend mensen aan mee", zegt de Groningse informaticastudent Laarakkers. "Het gaat compleet gecoördineerd. Nederlanders dragen suggesties van afbeeldingen aan, waar mensen op kunnen stemmen. Daarna kiezen we een plek op het canvas, maken we een spreadsheet aan met coördinaten - dus op welke plek welke kleur moet komen - en dan gaan we invullen."

Dat resulteerde niet alleen in een paar opvallende Nederlandse vlaggen, maar ook plaatjes van andere typisch Nederlandse dingen, zoals een vliegtuig van KLM, grachtenpanden van Amsterdam, tulpen en een frikandelbroodje.

Maar De Nachtwacht was het grootste project tot nu toe. "Er zijn een paar experts op het gebied van pixelart aangesloten bij onze Discord", zegt Laarakkers. Zij vertaalden een foto van De Nachtwacht naar een spreadsheet met kleurenvlakken. "Omdat het zo'n groot project was, begonnen we met de middelste figuren. Toen die af waren, hebben we het werk uitgebreid. In totaal bestaat hij uit zo'n tweeduizend pixels."

Op het Nederlandse 'doek' is onder meer de groet "Oant moarn" van Piet Paulusma vereeuwigd. Op het Nederlandse 'doek' is onder meer de groet "Oant moarn" van Piet Paulusma vereeuwigd.

Deals met andere landen sluiten om werk te beschermen

Maar omdat de Nederlandse gebruikers zoveel plek innemen, moeten ze oppassen dat hun werken niet worden overgenomen. Daarom worden achter de schermen, op fora en in Discord-servers, verbonden gesloten met communities uit andere landen. "Wij hebben ongeveer vijftig tot honderd diplomaten die in gesprek gaan met diplomaten uit andere landen", zegt Laarakkers. "Zo spreken we de grenzen op het doek af. En we werken samen om eigen werken te beschermen. Zo hebben we deals gemaakt met Noorwegen, Finland, Zweden en Denemarken. Als onze pixels worden aangevallen, beschermen ze ons. Dat doen wij andersom ook."

Soms worden die samenwerkingen ook duidelijk op het canvas zelf. Zo staat onder in beeld een Canadese vlag naast de Nederlandse. De vlaggen worden gescheiden door een monument van Groesbeek Canadian War Cemetery. Op die manier verwijzen de Reddit-kunstenaars naar de Canadese hulp aan Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Laarakkers zegt dat de groep de Nederlandse cultuur internationaal op de kaart wil zetten. Omdat het project dinsdag eindigt, zullen komende nacht naar verwachting een paar duizend Nederlanders wakker blijven om de kunstwerken intact te houden. "Internationaal wordt het veel bekeken, voor ons is het een stukje nationale trots. En het is heel gaaf hoe mensen online samenwerken aan één kunstwerk."