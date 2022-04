De voormalige Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorig jaar de komst van een eigen sociaal netwerk aan. Het platform Truth Social is inmiddels zes weken beschikbaar, maar een groot succes kan het niet genoemd worden.

Truth Social werd in oktober aangekondigd. Het is een alternatief voor Twitter, waar de Amerikaanse oud-president niet meer welkom is.

Sinds begin 2021 kan hij zijn account niet meer gebruiken, omdat zijn berichten anderen tot geweld zouden hebben aangezet.

Op Truth Social kunnen gebruikers een zogenoemde truth (waarheid) plaatsen en kunnen ze truths van anderen delen. Dat gebeurt op dezelfde manier als het retweeten van een bericht op Twitter.

In eerste instantie veel belangstelling

De belangstelling voor het sociale netwerk was in eerste instantie groot. Op 21 februari, toen het platform werd geïntroduceerd, was Truth Social één van de meeste gedownloade apps. Veel mensen konden er toen echter nog geen gebruik van maken, omdat er een wachtlijst was om lid te kunnen worden.

Truth Social meldde dat de app eind maart volledig gebruiksklaar zou zijn, maar dat is niet het geval. Nog altijd staan bijna anderhalf miljoen mensen op de wachtlijst, meldde BBC News maandag. Volgens persbureau Bloomberg is het aantal downloads van de app inmiddels met zo'n 95 procent gedaald.

Trump zou niet blij zijn met platform

Wie denkt dat Trump zelf een fanatiek gebruiker van het platform is, heeft het mis. Hij heeft tot nu toe slechts één bericht op Truth Social gedeeld. "Maak je klaar! Jullie favoriete president komt er snel aan", schreef hij in februari aan zijn volgers. Sindsdien is het stil.

Volgens verschillende Amerikaanse bronnen is de president niet tevreden met de app en gebruikt hij die daarom niet. Inmiddels heeft hij zo'n 750.000 volgers op het platform. Een schijntje vergeleken met het aantal volgers dat hij op Twitter had, namelijk zo'n 88 miljoen.

Trump zou ervan balen dat de app nog altijd niet beschikbaar is voor Android en webbrowsers. Mensen die niet in de Verenigde Staten wonen, kunnen er zelfs helemaal geen gebruik van maken. De kans dat Truth Social zich als een volwaardige concurrent van Twitter zal ontwikkelen, lijkt voorlopig dus klein.