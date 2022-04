Het mobiele dataverbruik van Nederlanders kwam vorig jaar neer op 1,3 miljard GB, ongeveer 35 procent meer dan in 2020. Dat schrijft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in zijn recente Telecommonitor (pdf).

Ook het aantal belminuten steeg in het afgelopen jaar. Nederlanders belden in totaal ruim 49,3 miljard minuten, ten opzichte van 42,9 miljard minuten in 2020. Sms'en is weer minder populaire geworden. Er werden vorig jaar ruim 2,4 miljard sms'jes verstuurd, in 2020 waren er dat nog bijna 2,7 miljard.

Het aantal mobiele telefoonabonnementen steeg van 22,3 miljoen in 2020 naar 23,5 miljoen in 2021. Daaronder vallen niet de mobiele aansluitingen voor slimme apparaten, zoals rookmelders en slimme energiemeters die op het internet zijn aangesloten. Dat aantal steeg vorig jaar van 7,9 miljoen naar 9 miljoen, schrijft de ACM.

In Nederland blijven KPN en T-Mobile marktleiders. Zij hebben elk een marktaandeel tussen de 25 en 30 procent. Daarna volgt VodafoneZiggo met een aandeel tussen de 20 en 25 procent.

De ACM maakt ook cijfers bekend over huishoudens met een tv-abonnement. Nederland telt inmiddels zo'n 8,1 miljoen huishoudens. Daarvan hebben er een miljoen geen televisie-abonnement.