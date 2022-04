NLZIET gaat zijn klanten compenseren voor de grote storing van vorige week. Gebruikers krijgen een week lang gratis NLZIET aangeboden.

NLZIET kampte woensdagmiddag met een storing, waardoor klanten niet live naar zenders konden kijken. Door een grote reset waren de problemen een dag later verholpen. Volgens NLZIET kwam de storing voort uit een defect bij de leveranciers.

Klanten van het platform kunnen normaal gesproken alle uitzendingen van Talpa TV, RTL Nederland, de Nederlandse Publieke Omroep en de Regionale Publieke Omroepen live meekijken.

Update: In de eerste versie van dit artikel stond dat de NLZIET nog steeds niet helemaal naar behoren werkte en regionale kanalen nog niet beschikbaar waren. Deze informatie was afkomstig van persbureau ANP, maar in de praktijk bleek dit niet te kloppen. Het bericht is daarom aangepast.