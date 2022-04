Het betalingssysteem in de Google Play Store in India is "oneerlijk en discriminerend", concludeert de Indiase toezichthouder op basis van de eerste bevindingen van een uitgebreid onderzoek. Daarmee wordt de deur opengezet naar mogelijke maatregelen tegen Google in de toekomst.

De mededingingsautoriteit van India deed maandenlang onderzoek. Ontwikkelaars klaagden dat Google een onredelijk hoge vergoeding rekent in ruil voor het gebruik van zijn appwinkel en eigen betalingsdienst.

Ook in andere landen krijgt Google kritiek vanwege de hoge vergoedingen die het bedrijf rekent. Verder zijn er ook toenemende zorgen over de marktmacht van het bedrijf. Dezelfde klachten liggen er over Apple, dat ook een eigen appwinkel heeft. In verschillende landen zijn claims tegen de bedrijven ingediend.

Google halveerde eerder al de commissie die ontwikkelaars afdragen als ze via de Play Store abonnementen verkopen in hun apps. De verlaging van 30 naar 15 procent geldt alleen voor abonnementen. Voor zaken als in-appaankopen in spelletjes moet nog gewoon 30 procent commissie worden betaald aan het techbedrijf.

Meer dan tweehonderd Indiase start-upoprichters spraken samen met de Indiase regering om te voorkomen dat zij die vergoeding van 30 procent aan Google moeten betalen.

Rechtstreeks betalen aan de ontwikkelaar

In de hoop de zorgen bij de mededingingsautoriteiten weg te nemen, kondigde Google vorige week een test aan. Daarmee kunnen gebruikers direct aan de ontwikkelaar betalen, zonder tussenpartij. Op die manier wil Google een alternatief bieden voor betalingen via de appwinkel.

Het nieuwe systeem, dat Google als een experiment beschouwt, begint met streamingbedrijf Spotify. Als een gebruiker ervoor kiest Spotify rechtstreeks te betalen in plaats van via het factureringssysteem van Google, hoeft Spotify niet de volledige vergoeding van 15 procent te betalen. Spotify is een van de vele bedrijven die hebben geklaagd dat ze hun eigen factureringssystemen niet mogen gebruiken in de appstores.