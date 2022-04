Twee van de zeven Britse tieners die vorige week zijn opgepakt in het Verenigd Koninkrijk omdat ze mogelijk connecties hebben met hackgroep Lapsus$ zijn aangeklaagd. Lapsus$ hackte onder meer Microsoft en NVDIA. De twee tieners, van zestien en zeventien jaar oud, moeten vrijdag voor de rechtbank in Londen verschijnen, schrijft BBC News.

De twee jongens zitten nog steeds vast, schrijft het medium. Volgens een lokale politieagent met wie BBC News sprak, zijn beide jongens voor verschillende zaken aangeklaagd die verband houden met het op een illegale wijze verkrijgen van toegang tot computers.

Lapsus$, de groep waarvoor de verdachten zouden hebben gewerkt, voerde recentelijk hacks uit op grote techbedrijven. Het laatste slachtoffer was Microsoft, waarbij stukken software van zoekmachine Bing en spraakassistent Cortana zijn buitgemaakt. Ook kwam twee weken geleden naar buiten dat de groep een aanval heeft uitgevoerd op authenticatiesoftwareleverancier Okta, een bedrijf dat diensten levert aan Apple en Amazon.

BBC News schreef vorige week met de vader van een van de tieners gesproken te hebben. De jongen zou het meesterbrein achter de hackgroep zijn. De man was niet op de hoogte van de mogelijke daden van zijn zoon. "Tot voor kort had ik hier nog nooit van gehoord. Hij heeft nooit over hacken gesproken, maar hij is erg goed met computers en brengt veel tijd achter de computer door", zei de vader tegen BBC News.

In een Telegram-groep van de hackgroep, die volgens BBC News wordt gevolgd door meer dan 45.000 mensen, zouden hackers van Lapsus$ vorige week rond de tijd van de arrestaties hebben geschreven dat sommige leden van de groep momenteel "op vakantie" zijn. Daarmee lijken ze te doelen op de opgepakte jongeren.