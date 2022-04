Nadat in 2020 illegale downloadsite The Pirate Bay is geblokkeerd, moeten Nederlandse providers nu ook zes andere grote torrentsites gaan blokkeren. Dat maakt auteursrechtenorganisatie Stichting BREIN vrijdag bekend. Het gaat om de sites rarbg, 1337x, yts, limetorrents, eztv en kickasstorrents.

De blokkade vloeit voort uit een rechtszaak die Stichting BREIN heeft aangespannen tegen provider DELTA Fiber Nederland. De overige providers gaan mee in de blokkade van de websites als die volgens de rechter auteursrechten schenden. Daar is in het geval van de zes sites sprake van, zo oordeelde de rechter in Amsterdam.

Via torrentsites kunnen consumenten met een simpel computerprogramma vaak zonder te betalen bestanden downloaden. Via deze websites wordt veel content als muziek, films en games gedeeld. Van de websites die nu geblokkeerd zijn, maakten volgens Stichting BREIN honderduizenden Nederlanders gebruik.

In 2020 blokkeerden de internetproviders daarom The Pirate Bay, de bekendste torrentsite. Ook deze site stelde veel illegale downloads beschikbaar die consumenten konden downloaden. Volgens het gerechtshof Amsterdam maakten zowel gebruikers van de site als de beheerder van The Pirate Bay daarmee inbreuk op de auteursrechten.

Sinds de blokkade van The Pirate Bay is het gebruik van de site in Nederland met 95 procent teruggelopen. Dat bleek vorig jaar uit een rapport van Stichting BREIN.