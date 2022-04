Samsung heeft in de Verenigde Staten een nieuwe dienst gelanceerd die klanten vanaf komende zomer in staat stelt om zelf hun telefoon of tablet te repareren. Amerikaanse klanten kunnen via de techgigant onderdelen, handleidingen en gereedschap aanvragen.

Of het reparatieprogramma ook naar Nederland komt is niet bekend. Samsung ging voor de nieuwe dienst een samenwerking aan met reparatiebedrijf iFixit. Klanten kunnen onder meer nieuwe beeldschermen en oplaadpoorten voor hun toestellen bestellen. Ook kunnen oude onderdelen worden teruggestuurd.

Vooralsnog kunnen klanten alleen onderdelen, handleidingen en gereedschap voor telefoons uit de Galaxy S20- en S21-series en voor Galaxy Tab S7+-tablets aanvragen bij Samsung. Op den duur wil het techbedrijf de service uitbreiden naar meer apparaten.

Techgigant Apple ging Samsung voor en kondigde afgelopen jaar een vergelijkbare dienst aan. De dienst zou begin dit jaar van start gaan, maar is nog niet gelanceerd. Gebruikers kunnen via het nieuwe Self Repair Program iPhone- en Mac-onderdelen bestellen bij het bedrijf, zodat ze vervolgens zelf reparaties kunnen uitvoeren. Deze dienst rolt "later" uit naar andere landen.