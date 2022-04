Door een softwarefout bij Facebook werden maandenlang volgens het bedrijf misleidende en problematische berichten weergegeven in de tijdlijn van gebruikers, terwijl deze eigenlijk verborgen moesten blijven. Dat blijkt uit een intern document van het Amerikaanse techbedrijf dat is ingezien door The Verge.

Het softwareprobleem duurde van oktober 2021 tot afgelopen 11 maart. Een probleem met het algoritme zorgde ervoor dat berichtgeving die door onafhankelijke factcheckers als "twijfelachtig" was bestempeld, alsnog op grote schaal werd verspreid naar gebruikers.

Verder zouden berichten met naaktheid en geweld door de fout ook zijn verspreid, terwijl deze berichten normaal gesproken weggehaald worden door het bedrijf. Ook berichten van Russische staatsmedia, waarvan Facebook had beloofd dat ze na de Russische invasie van Oekraïne van het platform zouden verdwijnen, werden door de softwarefout alsnog geplaatst op de tijdlijn van gebruikers.

Volgens The Verge maakten medewerkers van Facebook middels een intern rapport melding van de bug, die werd omschreven als "een enorme fout in de rangschikking van berichten." Het aantal weergaven van de berichten zou wereldwijd met 30 procent gestegen zijn. Technici konden het probleem met het algoritme maandenlang niet onder controle krijgen.

Een woordvoerder van Meta, het moederbedrijf van Facebook, zei tegen het Franse persbureau AFP dat de fout in de software "enorm overdreven" is door de Amerikaanse techwebsite. Slechts een klein aantal gebruikers zou zijn blootgesteld aan de misleidende berichten. "Dit had geen betekenisvolle of langdurige impact", aldus de woordvoerder.