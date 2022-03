OnePlus heeft donderdag zijn nieuwe toptelefoon gepresenteerd. De OnePlus 10 Pro verschilt niet enorm van de vorig jaar verschenen OnePlus 9 Pro, maar biedt wel nieuwe cameralenzen.

Achter op het toestel zijn drie camera's geplaatst. De standaardcamera (48 megapixel) is hetzelfde als op de OnePlus 9 Pro. Wel is er een nieuwe groothoeklens. Die heeft een kleinere sensor dan zijn voorganger, maar kan wel foto's maken in een beeldhoek van 150 graden. Dat geeft een fisheye-effect.

Overigens zijn er ook normale groothoekfoto's te maken in een blikveld van 110 graden. Dat is iets minder dan de 123 graden op de OnePlus 9 Pro. Verder is er een telelens (8 megapixel) waarmee 3,3 keer kan worden ingezoomd.

Het ontwerp van de telefoon is ook vernieuwd. De camera's zijn op een eiland geplaatst dat doorloopt in de randen van het toestel.

Verder heeft de OnePlus 10 Pro een scherm van 6,7 inch, dat een hoge ververssnelheid van 120 beelden per seconde ondersteunt. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 1-processor.

OnePlus heeft een 5.000 mAh-accu in het toestel gezet. Daarmee heeft hij een grotere capaciteit dan de 4.500 mAh-accu van de OnePlus 9 Pro. Met een snellader kan de telefoon volgens OnePlus in 32 minuten volledig worden opgeladen.

De OnePlus 10 Pro verschijnt op 5 april bij verschillende webwinkels. De goedkoopste versie kost 899 euro. Daarvoor krijg je een toestel met 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslag. Er is ook een versie van 999 euro, die 12 GB RAM en 256 GB opslag heeft.