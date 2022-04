Een sociale app die motiveert om de werkelijkheid niet beter te maken dan die is, en de app die je nodig hebt tijdens de NN Marathon Rotterdam 2022: dit zijn de apps van de week.

BeReal

Op sociale media presenteren we ons vaak op de allerbeste manier. We maken enkel foto's van de mooie momenten, kiezen voorzichtig een filter en plaatsen de foto pas als we er echt tevreden over zijn. Dat geeft een vertekend beeld van hoe ons leven werkelijk is, en de app BeReal probeert daar wat aan te doen.

Het idee van BeReal is dat je zelf niet kiest wanneer je iets plaatst, maar dat de app dat voor je doet. Elke dag krijg je op een andere tijd de melding dat je een foto kunt maken en delen. Je vrienden die de app ook gebruiken, krijgen diezelfde melding. De foto's worden vervolgens alleen met elkaar gedeeld.

Je krijgt twee minuten de tijd om een foto te maken. Dat is lang genoeg om een leuk kiekje te schieten, maar niet lang genoeg om iets heel anders te doen. Ben je aan het afwassen, je tanden aan het poetsen, of zit je op de wc? Dat is dan maar waar je vrienden het mee moeten doen. Je kunt er zelfs geen filter overheen plaatsen.

Download BeReal voor Android of iOS (gratis).

15 Zo werkt BeReal

Delta

De populaire beleggingsapp Delta breidt zijn mogelijkheden uit door een NFT-verkenner toe te voegen. Hiermee zijn niet alleen eigen NFT's te tracken, maar kun je ook andere NFT's zoeken en zien wat er met die NFT's gebeurt.

Handig aan deze app is dat alle investeringen nu bij elkaar zitten. Aandelen, fondsen, cryptovaluta en nu dus ook NFT's. Op dit moment is het wel alleen nog mogelijk om Ethereum-wallets toe te voegen aan de app, maar Delta belooft later dit jaar ook ondersteuning te bieden voor andere wallets.

Delta komt uit België en is in 2019 overgenomen door het investeringsplatform eToro.

Download Delta voor Android of iOS (gratis).

NN Marathon Rotterdam 2022

Op 9 en 10 april kunnen hardlopers hun records weer breken tijdens NN Marathon Rotterdam 2022. Speciaal voor dit evenement is er een nieuwe app verschenen. Een must voor iedereen die meerent.

Via de app kunnen vrienden en familie je namelijk live volgen tijdens de marathon. Die moeten de app dan zelf ook even downloaden. Daarnaast vind je in de app allerlei praktische informatie over het evenement.

De makers hopen ook dat je selfies maakt via de app. Je kunt kiezen uit verschillende filters waarin het logo van de marathon te zien is. Ook kun je kiezen uit een filter waarbij groot 'finisher' in beeld staat, voor als je de marathon hebt uitgelopen. Ook is er een filter dat je eindtijd aan de selfie toevoegt.

Download NN Marathon Rotterdam 2022 voor Android of iOS (gratis).