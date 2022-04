Reclames van VPN-diensten vliegen je om de oren en beloven je totale privacy en veilig internetverkeer. Heb je een VPN nodig? En hoe moet je daarmee beginnen?

De afkorting VPN staat voor Virtual Private Network, oftewel een privénetwerk voor jou alleen.

Je internetverkeer gaat via een versleutelde tunnel naar een VPN-server, vaak in een ander land. Daar krijgt het een nieuw IP-adres, dat ook door andere klanten van de VPN-server wordt gebruikt. Het is dus niet meer te onderscheiden welk verkeer van wie is, of waar het vandaan komt.

Geen wondermiddel

Of je een VPN nodig hebt, hangt een beetje af van waar je het voor wil gebruiken. Het is zeker geen wondermiddel dat al je internetverkeer volkomen anoniem maakt. Je IP-adres is niet de enige manier waarop je gevolgd kan worden op het internet.

Veel websites hebben bijvoorbeeld trackingcookies, die bijhouden waarvandaan je surft. Daar kan een VPN-server niets tegen doen. Ook ben je niet meer anoniem als je ergens inlogt, bijvoorbeeld met je Google- of Facebook-account.

Daarnaast ben je er niet mee beschermd tegen cybercriminelen. Het hacken van je wachtwoorden, versturen van phishingmails en het installeren van malware op je apparaat, heeft niets met je IP-adres te maken.

Voordelen VPN

Toch heeft een VPN wel degelijk voordelen die je privacy op het internet vergroten. Je bent moeilijker te volgen voor partijen als providers en advertentiebedrijven. Door de cookies heb je echter ook andere zaken nodig om volledig anoniem te zijn, zoals een goede adblocker.

Daarnaast is een VPN handig als je op openbare wifinetwerken wil internetten. Normaal gesproken is het geen goed idee om op zo'n netwerk te zitten, omdat hackers die kunnen aftappen. Met een VPN is het wel veilig om hier gewoon te internetbankieren.

Tot slot wordt een VPN vaak gebruikt om regionale blokkades te omzeilen. Zo kun je bijvoorbeeld het Amerikaanse aanbod van Netflix bekijken door een VPN-server in de VS te gebruiken. Je overtreedt daarmee overigens wel de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. Over het algemeen wordt dat niet gecontroleerd, al blokkeren de verschillende diensten wel regelmatig veelgebruikte IP-adressen van VPN-servers.

Waar beginnen?

Een VPN-dienst is dus zeker geen perfecte oplossing die je helemaal veilig houdt, maar heeft zeker zijn voordelen. Wil je beginnen met een VPN, let dan wel goed op waar je je inschrijft.

Er zijn een hoop gratis VPN-diensten, maar die hebben meestal ook nadelen. Denk aan trager internet of een datalimiet voor het gebruik van de VPN-server. Wil je het goed aanpakken, dan moet je de portemonnee trekken. De meeste diensten hebben een vaste prijs per maand of jaar.

Let goed op als je op zoek gaat naar een aanbieder, want veel diensten beloven zaken die een VPN helemaal niet waar kan maken. Enkele van de grote partijen zijn NordVPN, ExpressVPN en Surfshark. De Consumentenbond houdt ook een lijst bij met diensten die volgens die organisatie het best te vertrouwen zijn.