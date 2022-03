Klanten van de online tv-dienst NLZIET kunnen al een dag geen live-tv kijken door een grote storing. Door een defect bij een leverancier van de dienst is het nog niet gelukt de storing op te lossen, schrijft het platform op zijn website.

Volgens NLZIET ligt de oorzaak van de storing bij een netwerkonderdeel van de betreffende leverancier. Dat onderdeel is in de nacht van woensdag op donderdag vervangen, maar de storing is daardoor nog niet opgelost, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "We zoeken daarom nu naar een externe oplossing", aldus de woordvoerder.

Klanten van NLZIET kunnen normaal gesproken uitzendingen van Talpa TV, RTL Nederland, de NPO en de regionale publieke omroepen live meekijken. Terugkijken on demand is ondanks de storing wel mogelijk.

Wanneer de storing opgelost is, kan de dienst niet zeggen. "We werken hard aan een oplossing, maar wanneer het weer werkt, is lastig te zeggen. Het blijft tenslotte techniek."