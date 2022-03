Telecomaanbieder KPN begint donderdag met het uitfaseren van zijn mobiele 3G-netwerk in Nederland. Mensen die op hun telefoon willen internetten, kunnen gebruikmaken van 4G of 5G. Het bedrijf verwacht weinig problemen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Ongeveer 1 procent van al het mobiele dataverkeer van KPN verloopt nog via 3G."

KPN stopt niet direct met het hele 3G-netwerk in Nederland. De provider start met enkele proeven in verschillende regio's - te beginnen met een gebied in de buurt van Amsterdam - om te zien of er problemen ontstaan. Als die goed verlopen, zal het enkele maanden duren voordat 3G helemaal is uitgefaseerd.

KPN kondigde de plannen voor het uitschakelen van 3G al in 2018 aan. Het netwerk houdt momenteel frequentieruimte bezet die KPN wil gebruiken voor de opvolgers van mobiel internet: 4G en 5G. Daarmee is het mogelijk om een stuk sneller te internetten dan via 3G.

De woordvoerder zegt dat het uitfaseren van 3G een bijzonder moment is voor het bedrijf. "3G werd in 2003 geïntroduceerd en heeft mede gezorgd voor de doorbraak van de smartphone, omdat 3G van mobiel internet een succes heeft gemaakt. Aan de andere kant liep 3G na tien jaar op het einde van zijn kunnen, toen 4G kwam. Daarmee werd mobiel breedband net zo snel als vast internet in huis."

Er is volgens de provider nog een heel klein deel van de klanten dat gebruikmaakt van 3G. Het gaat dan om mensen met oudere telefoons die geen ondersteuning voor 4G hebben. KPN heeft deze groep geïnformeerd. De klanten kunnen overstappen op een nieuwere telefoon of gebruikmaken van 2G om te bellen en sms'en.

Datagebruik 3G en 4G in Nederland (in MB's)

Ook andere providers maken netwerkruimte vrij voor 4G en 5G

KPN is niet de eerste provider die 3G uitschakelt. VodafoneZiggo heeft het mobiele netwerk al twee jaar geleden uitgefaseerd. Ook dat bedrijf zei de capaciteit te willen gebruiken voor het 4G-netwerk.

Vodafone laat weten dat er destijds amper klachten over het uitschakelen van 3G binnenkwamen. "Het zeer kleine deel van onze klanten dat bewust niet op 4G overstapte, belt nog via 2G", zegt een woordvoerder.

T-Mobile heeft juist zijn 2G-netwerk voor telefoons uitgezet om ruimte te maken voor 4G en 5G. "T-Mobile kiest ervoor om de oudste techniek het eerst uit te faseren", zei een woordvoerder vorig jaar tegen NU.nl. "Ook biedt het 3G-netwerk betere ondersteuning voor bellen dan 2G."

Toch is het 2G-netwerk er nog niet helemaal uit bij T-Mobile: er is nog een 2G-netwerk voor machine-to-machineapparaten (M2M). Deze techniek vormt de basis van het inmiddels bekende internet of things waarmee apparaten met het internet (en elkaar) verbonden zijn. Onder meer slimme energiemeters kunnen van M2M gebruikmaken. T-Mobile stopt in 2023 ook met die vorm van 2G.