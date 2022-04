Onze experts vergeleken zestien draadloze oordoppen van verschillende fabrikanten. Welke zijn het best?

Dit is een ingekorte versie van een artikel op BestGetest, waarin de beste draadloze oordopjes worden vergeleken. De tests worden uitgevoerd in het testlab van Tweakers.

Draadloze oordopjes zijn producten die lastig objectief te testen zijn. We gaan vooral uit van onze subjectieve ervaring van het geluid. Er is wel wat te zeggen over de accuduur, bijbehorende apps en de algemene geluidskwaliteit.

Onze favoriet: Sony WF-1000XM3

Als je bereid bent flink te betalen, dan zijn de volledig draadloze WF-1000XM3-oordopjes van Sony de beste keuze. De geweldige geluidskwaliteit, een goede app voor Android en iOS en prima actieve ruisonderdrukking vallen direct op.

We zijn gek op deze oortjes van Sony. Ze laten de concurrentie achter zich door de uitstekende geluidskwaliteit, de lange accuduur en de meer dan goede actieve noisecancelling.

Goedkoop alternatief voor sporters: Sony WF-XB700

De Sony WF-XB700 in-ears ogen erg plastic. De dopjes hebben een vreemde, kurkachtige vorm waardoor ze opvallend ver uit je oor steken. Het materiaal van de spatwaterdichte oordoppen voelt degelijk aan, dat geldt iets minder voor het oplaadetui, maar het is stevig genoeg.

Alle denkbare bedieningsopties zijn beschikbaar via een fysieke knop op beide buds. Met de knop op de linkerbud bedien je het volume, rechts is voor speel/pauze, vorige/volgende en de assistent aanroepen. Over de geluidskwaliteit zijn we zonder meer enthousiast.

Voor de iPhone-bezitters: AirPods Pro

De oplaadcase en oordopjes van Apples AirPods Pro zijn van hoogwaardig kunststof gemaakt. De steeltjes zijn een stuk korter dan bij de gewone AirPods en op de drivers zitten dopjes die in drie maten worden meegeleverd.

Via roosters op de achterzijde van de steel wordt de luchtdruk in je oor gereguleerd, wat het comfort verder moet verhogen. Dat lijkt te werken, want wij beschouwen de AirPods Pro als een van de meest comfortabele volledig draadloze oordopjes die we hebben getest. Ook de geluidskwaliteit is uitstekend, evenals de actieve ruisonderdrukking.

Een groot kritiekpunt is dat Apple wederom een fysieke volumeknop achterwege heeft gelaten. Dit kun je ondervangen met Siri, maar dat werkt alleen met een iPhone. Je mist deze functie op een Android-telefoon, net als een paar andere opties. Zo werkt de autoplay-optie bijvoorbeeld niet.

Onder op de case, waarvan een variant is die je draadloos kunt opladen, zit een lightning-connector om hem met een kabel van stroom te voorzien. Apple belooft 4,5 uur accuduur voor de buds. In onze test noteren we ruim 5 uur, op zichzelf redelijk maar zeker niet indrukwekkend.