Het Britse bedrijf Dyson heeft zijn eerste koptelefoon gepresenteerd. De Dyson Zone valt vooral op door het mondstuk dat voor het gezicht van de drager geklikt kan worden. Het filtert stadsvervuiling, zoals allergenen en fijnstof, volgens de fabrikant.

Het mondstuk kan met magneten aan de oorkussens worden bevestigd. In de twee oorschelpen zijn kleine compressors gebouwd, die lucht uit de omgeving zuigen. De lucht wordt gefilterd en dan richting mond en neus van de drager geblazen.

Het mondstuk sluit niet volledig rond de neus, zoals een mondkapje. In plaats daarvan hangt het iets voor het gezicht van de gebruiker. Met een scharnier kan het ook naar beneden worden geschoven, als de drager bijvoorbeeld even wil praten.

Naast vervuilde lucht, wordt ook omgevingsgeluid gefilterd. De koptelefoon heeft drie standen van ruisonderdrukking. De Dyson Zone is via bluetooth aan een apparaat te verbinden en kan worden opgeladen met USB-C. Het is niet bekend hoe lang de accu gemiddeld mee gaat.

De timing van de aankondiging, enkele dagen voor 1 april, is opvallend. Dyson verzekert NU.nl echter dat het geen grap is. "Het is iets heel nieuws en ziet er misschien wat bizar uit, maar we brengen hem echt uit", zegt een woordvoerder, die het ermee eens is dat dit niet het beste moment voor een aankondiging was.

Ook hebben verschillende Amerikaanse media al een prototype van de koptelefoon getest. Onder meer The Verge schrijft dat de Dyson Zone in vergelijking met andere koptelefoons wel behoorlijk groot en zwaar is.

De Zone is Dysons eerste koptelefoon. Het bedrijf is met name bekend van zijn snoerloze stofzuigers en luchtreinigers. Wat de Zone gaat kosten, is nog niet bekend. Het apparaat moet in het najaar van 2022 op de markt komen.