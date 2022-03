Kwaadwillende hackers hebben ruim 600 miljoen dollar (540 miljoen euro) gestolen bij Ronin. Dat blockchainplatform is gekoppeld aan de populaire onlinegame Axie Infinity. Het is een van de grootste diefstallen van cryptogeld dat tot nu toe bekend is. De hack vond op 23 maart plaats, maar werd pas afgelopen dinsdag ontdekt.

Axie Infinity maakt gebruik van cryptovaluta om Pokémon-achtige figuren te verkopen. Daarmee kunnen spelers tegen andere figuren vechten. Het spel trekt volgens uitgever Sky Mavis dagelijks zo'n 1,7 miljoen spelers.

Na de hack is besloten om alle transacties tijdelijk stop te zetten. Samen met autoriteiten wordt bekeken of 173.000 Ethereum ter waarde van zo'n 600 miljoen dollar kan worden teruggehaald.

De hack vond plaats via een gedeelte van het spel dat tijdelijk was opgezet om de plotselinge toename van het aantal spelers te kunnen verwerken. Volgens blockchainanalysebureau Elliptic kregen de hackers beveiligingssleutels in handen van een aantal personen die transacties goedkeuren.

Ronin kijkt naar waar het gestolen geld eventueel naartoe wordt verplaatst. Daarvoor wordt samengewerkt met grote platforms waar cryptovaluta verhandeld worden en met marktonderzoeker Chainalysis, zegt Ronin in een blogpost. Kenners roepen op tot het inbouwen van een systeem om ongeoorloofde transacties te kunnen volgen.

In februari vond een soortgelijke diefstal op een ander blockchainplatform plaats. Daarbij werd zo'n 300 miljoen dollar aan cryptovaluta buitgemaakt.