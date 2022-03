Russische hackers scannen systemen van Amerikaanse energiebedrijven en andere bedrijven in de vitale sector. Een FBI-topman waarschuwt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de hackers een reële dreiging vormen voor de nationale veiligheid, meldt Reuters.

"De Russische dreiging is zeer reëel en actueel", zegt Bryan Vorndran, een FBI-topman in de cyberdivisie van de organisatie. Volgens hem scannen hackers uit Rusland in de afgelopen weken meer computernetwerken in de energiesector dan voorheen.

Vorndran zegt dat de Russen de systemen verkennen om te zien hoe de verdediging van de bedrijven eruitziet. Op die manier proberen hackers na te gaan of bedrijven kwetsbaarheden hebben die misbruikt kunnen worden.

In de weken nadat Rusland binnenviel in Oekraïne, hebben het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Justitie meermaals gewaarschuwd voor mogelijke cyberaanvallen van Rusland. Volgens de FBI is Rusland "een geduchte vijand" op cybergebied.

Vorig jaar waarschuwde de Amerikaanse president Joe Biden de Russische president Vladimir Poetin dat cyberaanvallen op vitale infrastructuur verboden waren. Die waarschuwing sloeg op zestien sectoren, waaronder telecom, voedsel, gezondheid en energie. Sindsdien zijn er wel cyberaanvallen geweest, maar daarover treedt de FBI niet in detail.